Ronnie (RONNIE) Informacije $Ronnie is a cryptocurrency token built on the Solana blockchain, designed to foster a strong community through its long-term vision and growth strategy. The project leverages the PPP (Player Pump Player) philosophy, which promotes a sustainable ecosystem where all participants benefit from the collective growth of the community. By focusing on collaboration and shared success, $Ronnie aims to stand out as a unique player in the memecoin space, with solid community backing and continued development. Službena web stranica: https://rronsol.xyz/ Bijela knjiga: https://rronsol.xyz/wp-content/uploads/2024/09/Ronnie-Whitepaper.pdf Kupi RONNIE odmah!

Ronnie (RONNIE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ronnie (RONNIE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.68K $ 6.68K $ 6.68K Ukupna količina: $ 899.30M $ 899.30M $ 899.30M Količina u optjecaju: $ 899.30M $ 899.30M $ 899.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.68K $ 6.68K $ 6.68K Povijesni maksimum: $ 0.01198027 $ 0.01198027 $ 0.01198027 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Ronnie (RONNIE)

Ronnie (RONNIE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ronnie (RONNIE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RONNIE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RONNIE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RONNIE tokena, istražite RONNIE cijenu tokena uživo!

RONNIE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RONNIE? Naša RONNIE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RONNIE predviđanje cijene tokena odmah!

