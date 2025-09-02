Ronnie (RONNIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01198027$ 0.01198027 $ 0.01198027 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Ronnie (RONNIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RONNIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RONNIE je $ 0.01198027, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RONNIE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ronnie (RONNIE)

Tržišna kapitalizacija $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K Količina u optjecaju 899.30M 899.30M 899.30M Ukupna količina 899,295,143.0 899,295,143.0 899,295,143.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ronnie je $ 5.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RONNIE je 899.30M, s ukupnom količinom od 899295143.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.11K.