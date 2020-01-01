RONKE (RONKE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u RONKE (RONKE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

RONKE (RONKE) Informacije Inittially the project started as a memecoin about a blue monkey living in Ronin ecossystem. The PNG picture was made in MSpaint and can be easily modified by anyone. The original dev rugged the coin and a CTO has happened since. A new narrative began, our motto is "what is dead, may never die", alluding not only to the historic rug past, but also pointing out to the pump and dump schemes that are happening on Ronin ecossystem since memecoins became a thing. Službena web stranica: https://tama.meme/token/0xf988f63bf26c3ed3fbf39922149e3e7b1e5c27cb Kupi RONKE odmah!

RONKE (RONKE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RONKE (RONKE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 866.17M $ 866.17M $ 866.17M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Povijesni maksimum: $ 0.00947923 $ 0.00947923 $ 0.00947923 Povijesni minimum: $ 0.00054142 $ 0.00054142 $ 0.00054142 Trenutna cijena: $ 0.00272754 $ 0.00272754 $ 0.00272754 Saznajte više o cijeni RONKE (RONKE)

RONKE (RONKE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RONKE (RONKE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RONKE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RONKE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RONKE tokena, istražite RONKE cijenu tokena uživo!

RONKE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RONKE? Naša RONKE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RONKE predviđanje cijene tokena odmah!

