Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00255559 24-satna najniža cijena $ 0.00280362 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00947923 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.81% Promjena cijene (1D) +4.03% Promjena cijene (7D) +27.81%

RONKE (RONKE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0027087. Tijekom protekla 24 sata, RONKEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00255559 i najviše cijene $ 0.00280362, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RONKE je $ 0.00947923, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RONKE se promijenio za -1.81% u posljednjih sat vremena, +4.03% u posljednjih 24 sata i +27.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 2.38M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.75M Količina u optjecaju 866.17M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RONKE je $ 2.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RONKE je 866.17M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.75M.