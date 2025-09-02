Više o RONKE

RONKE Logotip

RONKE Cijena (RONKE)

Neuvršten

1 RONKE u USD cijena uživo:

$0.00273895
$0.00273895$0.00273895
+5.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena RONKE (RONKE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:28:06 (UTC+8)

RONKE (RONKE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00255559
24-satna najniža cijena
$ 0.00280362
24-satna najviša cijena

$ 0.00255559
$ 0.00280362
$ 0.00947923
$ 0
-1.81%

+4.03%

+27.81%

+27.81%

RONKE (RONKE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0027087. Tijekom protekla 24 sata, RONKEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00255559 i najviše cijene $ 0.00280362, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RONKE je $ 0.00947923, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RONKE se promijenio za -1.81% u posljednjih sat vremena, +4.03% u posljednjih 24 sata i +27.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RONKE (RONKE)

$ 2.38M
--
$ 2.75M
866.17M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija RONKE je $ 2.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RONKE je 866.17M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.75M.

RONKE (RONKE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz RONKE u USD iznosila je $ +0.00010505.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz RONKE u USD iznosila je $ +0.0038651209.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz RONKE u USD iznosila je $ +0.0065223304.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz RONKE u USD iznosila je $ +0.001464990615223145.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00010505+4.03%
30 dana$ +0.0038651209+142.69%
60 dana$ +0.0065223304+240.79%
90 dana$ +0.001464990615223145+117.79%

Što je RONKE (RONKE)

Inittially the project started as a memecoin about a blue monkey living in Ronin ecossystem. The PNG picture was made in MSpaint and can be easily modified by anyone. The original dev rugged the coin and a CTO has happened since. A new narrative began, our motto is "what is dead, may never die", alluding not only to the historic rug past, but also pointing out to the pump and dump schemes that are happening on Ronin ecossystem since memecoins became a thing.

Resurs RONKE (RONKE)

Službena web-stranica

RONKE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RONKE (RONKE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RONKE (RONKE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RONKE.

Provjerite RONKE predviđanje cijene sada!

RONKE u lokalnim valutama

RONKE (RONKE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RONKE (RONKE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RONKE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RONKE (RONKE)

Koliko RONKE (RONKE) vrijedi danas?
Cijena RONKE uživo u USD je 0.0027087 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RONKE u USD?
Trenutačna cijena RONKE u USD je $ 0.0027087. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija RONKE?
Tržišna kapitalizacija za RONKE je $ 2.38M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RONKE?
Količina u optjecaju za RONKE je 866.17M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RONKE?
RONKE je postigao ATH cijenu od 0.00947923 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RONKE?
RONKE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RONKE?
24-satni obujam trgovanja za RONKE je -- USD.
Hoće li RONKE još narasti ove godine?
RONKE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RONKE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:28:06 (UTC+8)

