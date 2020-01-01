Ronen Coin (RONEN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ronen Coin (RONEN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ronen Coin (RONEN) Informacije Ronen Coin ($RONEN) is a gamified cryptocurrency built on the Ronin blockchain. $RONEN combines mining mechanics, referral incentives, and NFT integration to deliver a play-to-earn and hold-to-earn hybrid experience. Utility Used to buy Pro, Elite, and Master Miner NFTs after TGE Used in Ronen ecosystem games (e.g., PvZ-Ronke, BomberRON, CryptoMines) Multiplier for mining efficiency Future DAO governance utility Službena web stranica: https://ronencoin.tech/ Kupi RONEN odmah!

Ronen Coin (RONEN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ronen Coin (RONEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Povijesni maksimum: $ 0.01804124 $ 0.01804124 $ 0.01804124 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00177078 $ 0.00177078 $ 0.00177078 Saznajte više o cijeni Ronen Coin (RONEN)

Ronen Coin (RONEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ronen Coin (RONEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RONEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RONEN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RONEN tokena, istražite RONEN cijenu tokena uživo!

RONEN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RONEN? Naša RONEN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RONEN predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!