Ronen Coin (RONEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00139739 $ 0.00139739 $ 0.00139739 24-satna najniža cijena $ 0.00157676 $ 0.00157676 $ 0.00157676 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00139739$ 0.00139739 $ 0.00139739 24-satna najviša cijena $ 0.00157676$ 0.00157676 $ 0.00157676 Najviša cijena ikada $ 0.01804124$ 0.01804124 $ 0.01804124 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +6.60% Promjena cijene (1D) +2.97% Promjena cijene (7D) +16.60% Promjena cijene (7D) +16.60%

Ronen Coin (RONEN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00158426. Tijekom protekla 24 sata, RONENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00139739 i najviše cijene $ 0.00157676, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RONEN je $ 0.01804124, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RONEN se promijenio za +6.60% u posljednjih sat vremena, +2.97% u posljednjih 24 sata i +16.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ronen Coin (RONEN)

Tržišna kapitalizacija $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ronen Coin je $ 1.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RONEN je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.58M.