Ronaldinho Coin (STAR10) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.387179$ 0.387179 $ 0.387179 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) -8.22% Promjena cijene (7D) -24.61% Promjena cijene (7D) -24.61%

Ronaldinho Coin (STAR10) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STAR10trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STAR10 je $ 0.387179, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STAR10 se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -8.22% u posljednjih 24 sata i -24.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ronaldinho Coin (STAR10)

Tržišna kapitalizacija $ 26.24K$ 26.24K $ 26.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 370.45K$ 370.45K $ 370.45K Količina u optjecaju 70.84M 70.84M 70.84M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ronaldinho Coin je $ 26.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STAR10 je 70.84M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 370.45K.