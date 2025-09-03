ROLLIE (ROLLIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00000562 $ 0.00000562 $ 0.00000562 24-satna najniža cijena $ 0.00000562 $ 0.00000562 $ 0.00000562 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00000562$ 0.00000562 $ 0.00000562 24-satna najviša cijena $ 0.00000562$ 0.00000562 $ 0.00000562 Najviša cijena ikada $ 0.00087074$ 0.00087074 $ 0.00087074 Najniža cijena $ 0.00000426$ 0.00000426 $ 0.00000426 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) +0.93% Promjena cijene (7D) +0.93%

ROLLIE (ROLLIE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000562. Tijekom protekla 24 sata, ROLLIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000562 i najviše cijene $ 0.00000562, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROLLIE je $ 0.00087074, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000426.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROLLIE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +0.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ROLLIE (ROLLIE)

Tržišna kapitalizacija $ 5.60K$ 5.60K $ 5.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.60K$ 5.60K $ 5.60K Količina u optjecaju 996.77M 996.77M 996.77M Ukupna količina 996,771,798.1026797 996,771,798.1026797 996,771,798.1026797

Trenutačna tržišna kapitalizacija ROLLIE je $ 5.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROLLIE je 996.77M, s ukupnom količinom od 996771798.1026797. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.60K.