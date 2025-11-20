ROLLHUB Cijena danas

Trenutačna cijena ROLLHUB (RHUB) danas je $ 0.0001791, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RHUB u USD je $ 0.0001791 po RHUB.

ROLLHUB trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 179,104, s količinom u optjecaju od 1000.00M RHUB. Tijekom posljednja 24 sata, RHUB trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00053684, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00012999.

U kratkoročnim performansama, RHUB se kretao -- u posljednjem satu i -10.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ROLLHUB (RHUB)

Tržišna kapitalizacija $ 179.10K$ 179.10K $ 179.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 179.10K$ 179.10K $ 179.10K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,998,960.067986 999,998,960.067986 999,998,960.067986

