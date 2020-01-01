Rollbit Coin (RLB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Rollbit Coin (RLB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Rollbit Coin (RLB) Informacije The Rollbit token (RLB) will be launched as an integral part of the upcoming Rollbit lottery. There will be no ICO for this token. Instead, Rollbit will airdrop RLB for free. Airdrops have been used throughout the history of cryptocurrencies to bootstrap growth, incentivise community development, and reward early adopters. Službena web stranica: https://rollbit.com/ Bijela knjiga: https://whitepaper.rollbot.com/rlb-whitepaper Kupi RLB odmah!

Rollbit Coin (RLB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rollbit Coin (RLB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 139.65M Ukupna količina: $ 1.94B Količina u optjecaju: $ 1.94B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 139.65M Povijesni maksimum: $ 0.264358 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.071413

Rollbit Coin (RLB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rollbit Coin (RLB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RLB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RLB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RLB tokena, istražite RLB cijenu tokena uživo!

RLB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RLB? Naša RLB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RLB predviđanje cijene tokena odmah!

