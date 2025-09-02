Više o RLB

Rollbit Coin Logotip

Rollbit Coin Cijena (RLB)

Neuvršten

1 RLB u USD cijena uživo:

$0,066254
$0,066254$0,066254
-%2,101D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Rollbit Coin (RLB)
Rollbit Coin (RLB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0,065797
$ 0,065797$ 0,065797
24-satna najniža cijena
$ 0,068505
$ 0,068505$ 0,068505
24-satna najviša cijena

$ 0,065797
$ 0,065797$ 0,065797

$ 0,068505
$ 0,068505$ 0,068505

$ 0,264358
$ 0,264358$ 0,264358

$ 0
$ 0$ 0

+%0,07

-%2,12

+%12,20

+%12,20

Rollbit Coin (RLB) cijena u stvarnom vremenu je $0,066276. Tijekom protekla 24 sata, RLBtrgovalo je između najniže cijene $ 0,065797 i najviše cijene $ 0,068505, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RLB je $ 0,264358, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RLB se promijenio za +%0,07 u posljednjih sat vremena, -%2,12 u posljednjih 24 sata i +%12,20 u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rollbit Coin (RLB)

$ 128,76M
$ 128,76M$ 128,76M

--
----

$ 128,76M
$ 128,76M$ 128,76M

1,94B
1,94B 1,94B

1.943.459.812,612722
1.943.459.812,612722 1.943.459.812,612722

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rollbit Coin je $ 128,76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RLB je 1,94B, s ukupnom količinom od 1943459812.612722. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 128,76M.

Rollbit Coin (RLB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Rollbit Coin u USD iznosila je $ -0,00143653259579618.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Rollbit Coin u USD iznosila je $ +0,0088776635.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Rollbit Coin u USD iznosila je $ +0,0361161451.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Rollbit Coin u USD iznosila je $ +0,00331557941828671.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0,00143653259579618-%2,12
30 dana$ +0,0088776635+%13,39
60 dana$ +0,0361161451+%54,49
90 dana$ +0,00331557941828671+%5,27

Što je Rollbit Coin (RLB)

The Rollbit token (RLB) will be launched as an integral part of the upcoming Rollbit lottery. There will be no ICO for this token. Instead, Rollbit will airdrop RLB for free. Airdrops have been used throughout the history of cryptocurrencies to bootstrap growth, incentivise community development, and reward early adopters.

Rollbit Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rollbit Coin (RLB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rollbit Coin (RLB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rollbit Coin.

Provjerite Rollbit Coin predviđanje cijene sada!

Rollbit Coin (RLB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Rollbit Coin (RLB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RLB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rollbit Coin (RLB)

Koliko Rollbit Coin (RLB) vrijedi danas?
Cijena RLB uživo u USD je 0,066276 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RLB u USD?
Trenutačna cijena RLB u USD je $ 0,066276. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rollbit Coin?
Tržišna kapitalizacija za RLB je $ 128,76M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RLB?
Količina u optjecaju za RLB je 1,94B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RLB?
RLB je postigao ATH cijenu od 0,264358 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RLB?
RLB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RLB?
24-satni obujam trgovanja za RLB je -- USD.
Hoće li RLB još narasti ove godine?
RLB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RLB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:39:54 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.