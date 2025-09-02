Rollbit Coin (RLB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0,065797 24-satna najviša cijena $ 0,068505 Najviša cijena ikada $ 0,264358 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +%0,07 Promjena cijene (1D) -%2,12 Promjena cijene (7D) +%12,20

Rollbit Coin (RLB) cijena u stvarnom vremenu je $0,066276. Tijekom protekla 24 sata, RLBtrgovalo je između najniže cijene $ 0,065797 i najviše cijene $ 0,068505, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RLB je $ 0,264358, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RLB se promijenio za +%0,07 u posljednjih sat vremena, -%2,12 u posljednjih 24 sata i +%12,20 u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rollbit Coin (RLB)

Tržišna kapitalizacija $ 128,76M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 128,76M Količina u optjecaju 1,94B Ukupna količina 1.943.459.812,612722

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rollbit Coin je $ 128,76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RLB je 1,94B, s ukupnom količinom od 1943459812.612722. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 128,76M.