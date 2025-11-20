Rollback Cijena danas

Trenutačna cijena Rollback (ROLL) danas je $ 0.00052949, s promjenom od 5.69% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ROLL u USD je $ 0.00052949 po ROLL.

Rollback trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,294.87, s količinom u optjecaju od 10.00M ROLL. Tijekom posljednja 24 sata, ROLL trgovao je između $ 0.00052949 (niska) i $ 0.00056142 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02976526, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00052949.

U kratkoročnim performansama, ROLL se kretao -- u posljednjem satu i -18.45% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Rollback (ROLL)

Tržišna kapitalizacija $ 5.29K$ 5.29K $ 5.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.29K$ 5.29K $ 5.29K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rollback je $ 5.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROLL je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.29K.