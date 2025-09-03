Rokos Matrix (MATRIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00184347$ 0.00184347 $ 0.00184347 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.69% Promjena cijene (7D) +7.87% Promjena cijene (7D) +7.87%

Rokos Matrix (MATRIX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MATRIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MATRIX je $ 0.00184347, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MATRIX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.69% u posljednjih 24 sata i +7.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rokos Matrix (MATRIX)

Tržišna kapitalizacija $ 7.56K$ 7.56K $ 7.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.56K$ 7.56K $ 7.56K Količina u optjecaju 998.95M 998.95M 998.95M Ukupna količina 998,947,757.232672 998,947,757.232672 998,947,757.232672

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rokos Matrix je $ 7.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MATRIX je 998.95M, s ukupnom količinom od 998947757.232672. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.56K.