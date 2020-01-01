ROFLcopter ($ROFL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ROFLcopter ($ROFL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ROFLcopter ($ROFL) Informacije One of the earliest and most notable ASCII memes. Initially used to poke fun at users who overused l33t (elite) acronyms like ROFL (rolling on the floor laughing). Usage of ROFLcopter became popular after it was featured on the Something Awful forums. The popularity of the meme led to the creation of a Flash game, which spawned a wave of other ASCII art animations based on popular internet slang!!! Službena web stranica: https://www.roflcopter.meme Kupi $ROFL odmah!

ROFLcopter ($ROFL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ROFLcopter ($ROFL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.71K $ 13.71K $ 13.71K Ukupna količina: $ 582.05M $ 582.05M $ 582.05M Količina u optjecaju: $ 582.05M $ 582.05M $ 582.05M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.71K $ 13.71K $ 13.71K Povijesni maksimum: $ 0.01082774 $ 0.01082774 $ 0.01082774 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni ROFLcopter ($ROFL)

ROFLcopter ($ROFL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ROFLcopter ($ROFL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $ROFL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $ROFL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $ROFL tokena, istražite $ROFL cijenu tokena uživo!

