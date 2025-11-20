Roco Finance Cijena danas

Trenutačna cijena Roco Finance (ROCO) danas je $ 0.00952454, s promjenom od 5.29% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ROCO u USD je $ 0.00952454 po ROCO.

Roco Finance trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 890,552, s količinom u optjecaju od 93.50M ROCO. Tijekom posljednja 24 sata, ROCO trgovao je između $ 0.00920633 (niska) i $ 0.01012148 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 6.32, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00669942.

U kratkoročnim performansama, ROCO se kretao -0.02% u posljednjem satu i -6.85% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Roco Finance (ROCO)

Tržišna kapitalizacija $ 890.55K$ 890.55K $ 890.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 948.19K$ 948.19K $ 948.19K Količina u optjecaju 93.50M 93.50M 93.50M Ukupna količina 99,552,583.0 99,552,583.0 99,552,583.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Roco Finance je $ 890.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROCO je 93.50M, s ukupnom količinom od 99552583.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 948.19K.