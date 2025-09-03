Više o DOGER

Robotic Doge Logotip

Robotic Doge Cijena (DOGER)

Neuvršten

1 DOGER u USD cijena uživo:

--
----
-0.50%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Robotic Doge (DOGER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:50:54 (UTC+8)

Robotic Doge (DOGER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-0.57%

+0.50%

+0.50%

Robotic Doge (DOGER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOGERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOGER je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOGER se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -0.57% u posljednjih 24 sata i +0.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Robotic Doge (DOGER)

$ 50.91K
$ 50.91K$ 50.91K

--
----

$ 50.91K
$ 50.91K$ 50.91K

144.52B
144.52B 144.52B

144,520,466,384.0
144,520,466,384.0 144,520,466,384.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Robotic Doge je $ 50.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOGER je 144.52B, s ukupnom količinom od 144520466384.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.91K.

Robotic Doge (DOGER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Robotic Doge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Robotic Doge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Robotic Doge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Robotic Doge u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.57%
30 dana$ 0+246.38%
60 dana$ 0+303.55%
90 dana$ 0--

Što je Robotic Doge (DOGER)

Robotic Doge ( DOGER ) is a community driven meme project on bnb chain for and by dogecoin lovers and sits as an independent meme token following the King of all meme coins Dogecoin, The most beloved meme token of all times , and in the memory of Kabosu ( the OG Doge ,RIP ) shaping a new chapter as an Robotic Version in a futuristic world in the Crypto Space. DOGER token does not have a team or taxes !

Resurs Robotic Doge (DOGER)

Službena web-stranica

Robotic Doge Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Robotic Doge (DOGER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Robotic Doge (DOGER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Robotic Doge.

Provjerite Robotic Doge predviđanje cijene sada!

DOGER u lokalnim valutama

Robotic Doge (DOGER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Robotic Doge (DOGER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DOGER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Robotic Doge (DOGER)

Koliko Robotic Doge (DOGER) vrijedi danas?
Cijena DOGER uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DOGER u USD?
Trenutačna cijena DOGER u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Robotic Doge?
Tržišna kapitalizacija za DOGER je $ 50.91K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DOGER?
Količina u optjecaju za DOGER je 144.52B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DOGER?
DOGER je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DOGER?
DOGER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DOGER?
24-satni obujam trgovanja za DOGER je -- USD.
Hoće li DOGER još narasti ove godine?
DOGER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DOGER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Robotic Doge (DOGER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.