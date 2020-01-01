Robotaxi (TAXI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Robotaxi (TAXI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Robotaxi (TAXI) Informacije

INTRODUCING ROBOTAXI $TAXI

Robotaxi (TAXI) is an Ethereum-based blockchain project created to honor Elon Musk's ambitious vision of a fully autonomous future.

Musk's new groundbreaking plan centers around the development of Robotaxis — a fleet of self-driving Tesla vehicles designed to disrupt the traditional taxi industry.

The Robotaxi: A Revolution in the Making

The Robotaxi could redefine urban transportation as we know it. Without the need for human drivers, the robotaxi will be a more affordable, efficient, and sustainable alternative to modern transportation - the future is upon us!

Tesla owners may be able to integrate their cars into the robotaxi fleet, generating a passive income stream while contributing to a smarter, more connected future of transportation.

Službena web stranica:
https://robotaxioneth.com/

Robotaxi (TAXI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Robotaxi (TAXI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 948.48K
Ukupna količina:
$ 100.00M
Količina u optjecaju:
$ 100.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 948.48K
Povijesni maksimum:
$ 0.03189708
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00948482
Robotaxi (TAXI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Robotaxi (TAXI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TAXI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TAXI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TAXI tokena, istražite TAXI cijenu tokena uživo!

TAXI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide TAXI? Naša TAXI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.