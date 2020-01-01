RoboPepe (ROBOPEPE) Tokenomika
RoboPepe (ROBOPEPE) Informacije
RoboPepe is a futuristic memecoin fusing AI with meme culture, built to dominate the Base chain.
RoboPepe represents the AI evolution of the legendary Pepe, now on a mission to restore dopamine levels across the metaverse.
To merge cutting-edge AI themes with timeless internet humor, forging a memecoin that entertains, rewards, and rallies the community.
Our mission to revolutionize meme culture with AI technology
RoboPepe (ROBOPEPE) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RoboPepe (ROBOPEPE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
RoboPepe (ROBOPEPE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike RoboPepe (ROBOPEPE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj ROBOPEPE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja ROBOPEPE tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.