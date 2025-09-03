Roastmaster9000 (RM9000) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00912136$ 0.00912136 $ 0.00912136 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.14% Promjena cijene (1D) +1.66% Promjena cijene (7D) -23.34% Promjena cijene (7D) -23.34%

Roastmaster9000 (RM9000) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RM9000trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RM9000 je $ 0.00912136, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RM9000 se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, +1.66% u posljednjih 24 sata i -23.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Roastmaster9000 (RM9000)

Tržišna kapitalizacija $ 58.34K$ 58.34K $ 58.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 58.34K$ 58.34K $ 58.34K Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,977,133.0 999,977,133.0 999,977,133.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Roastmaster9000 je $ 58.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RM9000 je 999.98M, s ukupnom količinom od 999977133.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 58.34K.