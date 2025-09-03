RNA (RNA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.53% Promjena cijene (1D) +0.54% Promjena cijene (7D) -5.33% Promjena cijene (7D) -5.33%

RNA (RNA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RNAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RNA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RNA se promijenio za -0.53% u posljednjih sat vremena, +0.54% u posljednjih 24 sata i -5.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RNA (RNA)

Tržišna kapitalizacija $ 123.21K$ 123.21K $ 123.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 123.21K$ 123.21K $ 123.21K Količina u optjecaju 42,007.78T 42,007.78T 42,007.78T Ukupna količina 4.200777549752693e+16 4.200777549752693e+16 4.200777549752693e+16

