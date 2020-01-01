RMRK (RMRK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u RMRK (RMRK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

RMRK (RMRK) Informacije Rmrk is the most advanced nft system in the world, adding eternal liquidity and multi chain forward compatibility to all NFT projects coming out. An NFT can now be reused by any future project on any chain without official partnerships between the project creators. RMRK.app is a part of Kusama's broader NFT strategy and a way to abuse Kusama's system.remark extrinsic to write custom notes onto the chain in a standardized and structured way. $RMRK is the governance, staking, and collateral token. Službena web stranica: https://rmrk.app/

RMRK (RMRK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RMRK (RMRK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 339.71K $ 339.71K $ 339.71K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 9.03M $ 9.03M $ 9.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 376.04K $ 376.04K $ 376.04K Povijesni maksimum: $ 66.22 $ 66.22 $ 66.22 Povijesni minimum: $ 0.01700738 $ 0.01700738 $ 0.01700738 Trenutna cijena: $ 0.03757794 $ 0.03757794 $ 0.03757794 Saznajte više o cijeni RMRK (RMRK)

RMRK (RMRK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RMRK (RMRK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RMRK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RMRK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RMRK tokena, istražite RMRK cijenu tokena uživo!

