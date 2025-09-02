RMRK (RMRK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04251058 $ 0.04251058 $ 0.04251058 24-satna najniža cijena $ 0.04423011 $ 0.04423011 $ 0.04423011 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.04251058$ 0.04251058 $ 0.04251058 24-satna najviša cijena $ 0.04423011$ 0.04423011 $ 0.04423011 Najviša cijena ikada $ 66.22$ 66.22 $ 66.22 Najniža cijena $ 0.01700738$ 0.01700738 $ 0.01700738 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.68% Promjena cijene (7D) -15.92% Promjena cijene (7D) -15.92%

RMRK (RMRK) cijena u stvarnom vremenu je $0.0438373. Tijekom protekla 24 sata, RMRKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04251058 i najviše cijene $ 0.04423011, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RMRK je $ 66.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01700738.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RMRK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.68% u posljednjih 24 sata i -15.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RMRK (RMRK)

Tržišna kapitalizacija $ 396.02K$ 396.02K $ 396.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 438.37K$ 438.37K $ 438.37K Količina u optjecaju 9.03M 9.03M 9.03M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RMRK je $ 396.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RMRK je 9.03M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 438.37K.