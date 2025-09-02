Više o RMRK

RMRK Cijena (RMRK)

Neuvršten

1 RMRK u USD cijena uživo:

$0.0438373
-0.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena RMRK (RMRK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:48:39 (UTC+8)

RMRK (RMRK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04251058
24-satna najniža cijena
$ 0.04423011
24-satna najviša cijena

$ 0.04251058
$ 0.04423011
$ 66.22
$ 0.01700738
--

-0.68%

-15.92%

-15.92%

RMRK (RMRK) cijena u stvarnom vremenu je $0.0438373. Tijekom protekla 24 sata, RMRKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04251058 i najviše cijene $ 0.04423011, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RMRK je $ 66.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01700738.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RMRK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.68% u posljednjih 24 sata i -15.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RMRK (RMRK)

$ 396.02K
--
$ 438.37K
9.03M
10,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija RMRK je $ 396.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RMRK je 9.03M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 438.37K.

RMRK (RMRK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz RMRK u USD iznosila je $ -0.00030083374020199.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz RMRK u USD iznosila je $ +0.0023121063.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz RMRK u USD iznosila je $ +0.0228991457.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz RMRK u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00030083374020199-0.68%
30 dana$ +0.0023121063+5.27%
60 dana$ +0.0228991457+52.24%
90 dana$ 0--

Što je RMRK (RMRK)

Rmrk is the most advanced nft system in the world, adding eternal liquidity and multi chain forward compatibility to all NFT projects coming out. An NFT can now be reused by any future project on any chain without official partnerships between the project creators. RMRK.app is a part of Kusama's broader NFT strategy and a way to abuse Kusama's system.remark extrinsic to write custom notes onto the chain in a standardized and structured way. $RMRK is the governance, staking, and collateral token.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs RMRK (RMRK)

Službena web-stranica

RMRK Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RMRK (RMRK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RMRK (RMRK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RMRK.

Provjerite RMRK predviđanje cijene sada!

RMRK u lokalnim valutama

RMRK (RMRK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RMRK (RMRK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RMRK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RMRK (RMRK)

Koliko RMRK (RMRK) vrijedi danas?
Cijena RMRK uživo u USD je 0.0438373 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RMRK u USD?
Trenutačna cijena RMRK u USD je $ 0.0438373. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija RMRK?
Tržišna kapitalizacija za RMRK je $ 396.02K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RMRK?
Količina u optjecaju za RMRK je 9.03M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RMRK?
RMRK je postigao ATH cijenu od 66.22 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RMRK?
RMRK je vidio ATL cijenu od 0.01700738 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RMRK?
24-satni obujam trgovanja za RMRK je -- USD.
Hoće li RMRK još narasti ove godine?
RMRK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RMRK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:48:39 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.