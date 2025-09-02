Rkey (RKEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00233702 $ 0.00248179 24-satna najniža cijena $ 0.00233702 24-satna najviša cijena $ 0.00248179 Najviša cijena ikada $ 0.00959271 Najniža cijena $ 0.00049158 Promjena cijene (1H) -0.46% Promjena cijene (1D) -4.57% Promjena cijene (7D) -18.93%

Rkey (RKEY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00235105. Tijekom protekla 24 sata, RKEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00233702 i najviše cijene $ 0.00248179, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RKEY je $ 0.00959271, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00049158.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RKEY se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, -4.57% u posljednjih 24 sata i -18.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rkey (RKEY)

Tržišna kapitalizacija $ 867.62K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.33M Količina u optjecaju 371.25M Ukupna količina 995,833,334.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rkey je $ 867.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RKEY je 371.25M, s ukupnom količinom od 995833334.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.33M.