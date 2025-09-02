Više o RKEY

Rkey Logotip

Rkey Cijena (RKEY)

Neuvršten

1 RKEY u USD cijena uživo:

$0.00235308
$0.00235308$0.00235308
-4.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Rkey (RKEY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:05:25 (UTC+8)

Rkey (RKEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00233702
$ 0.00233702$ 0.00233702
24-satna najniža cijena
$ 0.00248179
$ 0.00248179$ 0.00248179
24-satna najviša cijena

$ 0.00233702
$ 0.00233702$ 0.00233702

$ 0.00248179
$ 0.00248179$ 0.00248179

$ 0.00959271
$ 0.00959271$ 0.00959271

$ 0.00049158
$ 0.00049158$ 0.00049158

-0.46%

-4.57%

-18.93%

-18.93%

Rkey (RKEY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00235105. Tijekom protekla 24 sata, RKEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00233702 i najviše cijene $ 0.00248179, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RKEY je $ 0.00959271, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00049158.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RKEY se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, -4.57% u posljednjih 24 sata i -18.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rkey (RKEY)

$ 867.62K
$ 867.62K$ 867.62K

--
----

$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M

371.25M
371.25M 371.25M

995,833,334.0
995,833,334.0 995,833,334.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rkey je $ 867.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RKEY je 371.25M, s ukupnom količinom od 995833334.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.33M.

Rkey (RKEY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Rkey u USD iznosila je $ -0.000112805931818706.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Rkey u USD iznosila je $ -0.0003863875.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Rkey u USD iznosila je $ +0.0002854835.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Rkey u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000112805931818706-4.57%
30 dana$ -0.0003863875-16.43%
60 dana$ +0.0002854835+12.14%
90 dana$ 0--

Što je Rkey (RKEY)

In the ever-evolving landscape of finance and investment, the concept of tokenization has emerged as a transformative force, poised to revolutionize traditional asset ownership. RKEY stands at the forefront of this paradigm shift, focusing on the tokenization of real-world assets, with a primary focus on real estate. Tokenization, the process of converting ownership rights of an asset into digital tokens on a blockchain, offers unparalleled accessibility, liquidity, and transparency. In our venture, we aim to harness the power of tokenization to democratize real estate investment, providing individuals with previously unattainable opportunities to participate in lucrative property ventures.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Rkey (RKEY)

Službena web-stranica

Rkey Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rkey (RKEY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rkey (RKEY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rkey.

Provjerite Rkey predviđanje cijene sada!

RKEY u lokalnim valutama

Rkey (RKEY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Rkey (RKEY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RKEY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rkey (RKEY)

Koliko Rkey (RKEY) vrijedi danas?
Cijena RKEY uživo u USD je 0.00235105 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RKEY u USD?
Trenutačna cijena RKEY u USD je $ 0.00235105. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rkey?
Tržišna kapitalizacija za RKEY je $ 867.62K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RKEY?
Količina u optjecaju za RKEY je 371.25M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RKEY?
RKEY je postigao ATH cijenu od 0.00959271 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RKEY?
RKEY je vidio ATL cijenu od 0.00049158 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RKEY?
24-satni obujam trgovanja za RKEY je -- USD.
Hoće li RKEY još narasti ove godine?
RKEY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RKEY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.