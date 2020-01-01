Rizzyear (RIZZYEAR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Rizzyear (RIZZYEAR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Rizzyear (RIZZYEAR) Informacije $Rizzyear is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Designed to combine the fun and accessibility of meme coins with a strategic focus on long-term growth, $Rizzyear aims to redefine what’s possible in the crypto space. By leveraging a strong and passionate community, transparent communication, and an ambitious roadmap, $Rizzyear is poised to make a lasting impact. Službena web stranica: https://rizzyear.uwu.ai/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1Hd8P4mBvq4utlctUyFdrE1u-5_nNsVko/view Kupi RIZZYEAR odmah!

Rizzyear (RIZZYEAR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rizzyear (RIZZYEAR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 170.87K $ 170.87K $ 170.87K Ukupna količina: $ 920.86M $ 920.86M $ 920.86M Količina u optjecaju: $ 920.86M $ 920.86M $ 920.86M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 170.87K $ 170.87K $ 170.87K Povijesni maksimum: $ 0.00371607 $ 0.00371607 $ 0.00371607 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00018651 $ 0.00018651 $ 0.00018651 Saznajte više o cijeni Rizzyear (RIZZYEAR)

Rizzyear (RIZZYEAR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rizzyear (RIZZYEAR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RIZZYEAR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RIZZYEAR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RIZZYEAR tokena, istražite RIZZYEAR cijenu tokena uživo!

