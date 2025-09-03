Rizzo the Rat (RIZZO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) +6.08% Promjena cijene (7D) +5.70%

Rizzo the Rat (RIZZO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RIZZOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RIZZO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RIZZO se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +6.08% u posljednjih 24 sata i +5.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rizzo the Rat (RIZZO)

Tržišna kapitalizacija $ 5.84K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.79K Količina u optjecaju 594.90M Ukupna količina 997,312,936.499668

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rizzo the Rat je $ 5.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RIZZO je 594.90M, s ukupnom količinom od 997312936.499668. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.79K.