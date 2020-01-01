Rizzmas (RIZZMAS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Rizzmas (RIZZMAS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Rizzmas (RIZZMAS) Informacije Rizzmas is a Christmas token, financial venture with a focus on creating hype and community engagement. The reference to Santa, market caps, and seasonal celebration suggests it’s blending the festive holiday spirit with crypto trading or investments. Community-Driven, Many successful crypto projects rely heavily on fostering active communities. The playful and engaging tone ( references to Santa and a market cap goal) help in building a loyal following who enjoy participating in themed events and social media trends. Službena web stranica: https://rizzmas.lol/ Kupi RIZZMAS odmah!

Rizzmas (RIZZMAS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rizzmas (RIZZMAS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.08M $ 8.08M $ 8.08M Ukupna količina: $ 496.60B $ 496.60B $ 496.60B Količina u optjecaju: $ 496.60B $ 496.60B $ 496.60B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.08M $ 8.08M $ 8.08M Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Rizzmas (RIZZMAS)

Rizzmas (RIZZMAS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rizzmas (RIZZMAS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RIZZMAS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RIZZMAS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RIZZMAS tokena, istražite RIZZMAS cijenu tokena uživo!

RIZZMAS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RIZZMAS? Naša RIZZMAS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RIZZMAS predviđanje cijene tokena odmah!

