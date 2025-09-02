Više o RIZZMAS

Rizzmas Logotip

Rizzmas Cijena (RIZZMAS)

Neuvršten

1 RIZZMAS u USD cijena uživo:

+3.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Rizzmas (RIZZMAS)
2025-09-02 17:55:38 (UTC+8)

Rizzmas (RIZZMAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.95%

+3.22%

-14.95%

-14.95%

Rizzmas (RIZZMAS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RIZZMAStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RIZZMAS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RIZZMAS se promijenio za +0.95% u posljednjih sat vremena, +3.22% u posljednjih 24 sata i -14.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rizzmas (RIZZMAS)

$ 7.99M
$ 7.99M$ 7.99M

$ 7.99M
$ 7.99M$ 7.99M

496.60B
496.60B 496.60B

496,597,841,589.8556
496,597,841,589.8556 496,597,841,589.8556

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rizzmas je $ 7.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RIZZMAS je 496.60B, s ukupnom količinom od 496597841589.8556. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.99M.

Rizzmas (RIZZMAS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Rizzmas u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Rizzmas u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Rizzmas u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Rizzmas u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.22%
30 dana$ 0+128.69%
60 dana$ 0+104.19%
90 dana$ 0--

Što je Rizzmas (RIZZMAS)

Rizzmas is a Christmas token, financial venture with a focus on creating hype and community engagement. The reference to Santa, market caps, and seasonal celebration suggests it’s blending the festive holiday spirit with crypto trading or investments. Community-Driven, Many successful crypto projects rely heavily on fostering active communities. The playful and engaging tone ( references to Santa and a market cap goal) help in building a loyal following who enjoy participating in themed events and social media trends.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Rizzmas (RIZZMAS)

Službena web-stranica

Rizzmas Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rizzmas (RIZZMAS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rizzmas (RIZZMAS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rizzmas.

Provjerite Rizzmas predviđanje cijene sada!

RIZZMAS u lokalnim valutama

Rizzmas (RIZZMAS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Rizzmas (RIZZMAS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RIZZMAS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rizzmas (RIZZMAS)

Koliko Rizzmas (RIZZMAS) vrijedi danas?
Cijena RIZZMAS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RIZZMAS u USD?
Trenutačna cijena RIZZMAS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rizzmas?
Tržišna kapitalizacija za RIZZMAS je $ 7.99M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RIZZMAS?
Količina u optjecaju za RIZZMAS je 496.60B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RIZZMAS?
RIZZMAS je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RIZZMAS?
RIZZMAS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RIZZMAS?
24-satni obujam trgovanja za RIZZMAS je -- USD.
Hoće li RIZZMAS još narasti ove godine?
RIZZMAS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RIZZMAS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
2025-09-02 17:55:38 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.