Rizzmas (RIZZMAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.95% Promjena cijene (1D) +3.22% Promjena cijene (7D) -14.95% Promjena cijene (7D) -14.95%

Rizzmas (RIZZMAS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RIZZMAStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RIZZMAS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RIZZMAS se promijenio za +0.95% u posljednjih sat vremena, +3.22% u posljednjih 24 sata i -14.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rizzmas (RIZZMAS)

Tržišna kapitalizacija $ 7.99M$ 7.99M $ 7.99M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.99M$ 7.99M $ 7.99M Količina u optjecaju 496.60B 496.60B 496.60B Ukupna količina 496,597,841,589.8556 496,597,841,589.8556 496,597,841,589.8556

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rizzmas je $ 7.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RIZZMAS je 496.60B, s ukupnom količinom od 496597841589.8556. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.99M.