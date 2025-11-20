Rizzcoin Cijena danas

Trenutačna cijena Rizzcoin (RIZZ) danas je --, s promjenom od 6.48% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RIZZ u USD je -- po RIZZ.

Rizzcoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15,078.97, s količinom u optjecaju od 999.26M RIZZ. Tijekom posljednja 24 sata, RIZZ trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00150416, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, RIZZ se kretao -0.10% u posljednjem satu i +23.57% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Rizzcoin (RIZZ)

Tržišna kapitalizacija $ 15.08K$ 15.08K $ 15.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.08K$ 15.08K $ 15.08K Količina u optjecaju 999.26M 999.26M 999.26M Ukupna količina 999,259,244.830384 999,259,244.830384 999,259,244.830384

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rizzcoin je $ 15.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RIZZ je 999.26M, s ukupnom količinom od 999259244.830384. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.08K.