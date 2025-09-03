Rizz (RIZZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00045484 $ 0.00045484 $ 0.00045484 24-satna najniža cijena $ 0.00046574 $ 0.00046574 $ 0.00046574 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00045484$ 0.00045484 $ 0.00045484 24-satna najviša cijena $ 0.00046574$ 0.00046574 $ 0.00046574 Najviša cijena ikada $ 0.0144525$ 0.0144525 $ 0.0144525 Najniža cijena $ 0.00023792$ 0.00023792 $ 0.00023792 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) -1.64% Promjena cijene (7D) -21.79% Promjena cijene (7D) -21.79%

Rizz (RIZZ) cijena u stvarnom vremenu je $0.00045787. Tijekom protekla 24 sata, RIZZtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00045484 i najviše cijene $ 0.00046574, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RIZZ je $ 0.0144525, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00023792.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RIZZ se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, -1.64% u posljednjih 24 sata i -21.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rizz (RIZZ)

Tržišna kapitalizacija $ 45.68K$ 45.68K $ 45.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.68K$ 45.68K $ 45.68K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rizz je $ 45.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RIZZ je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.68K.