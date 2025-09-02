RIZON (ATOLO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.117767$ 0.117767 $ 0.117767 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -39.08% Promjena cijene (7D) -39.08%

RIZON (ATOLO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ATOLOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ATOLO je $ 0.117767, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ATOLO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -39.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RIZON (ATOLO)

Tržišna kapitalizacija $ 54.65K$ 54.65K $ 54.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 66.42K$ 66.42K $ 66.42K Količina u optjecaju 2.32B 2.32B 2.32B Ukupna količina 2,820,556,625.30139 2,820,556,625.30139 2,820,556,625.30139

Trenutačna tržišna kapitalizacija RIZON je $ 54.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ATOLO je 2.32B, s ukupnom količinom od 2820556625.30139. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.42K.