RivusDAO Logotip

RivusDAO Cijena (RIVUS)

RivusDAO (RIVUS) Informacije o cijeni (USD)

RivusDAO (RIVUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RIVUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RIVUS je $ 0.104882, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RIVUS se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, -5.03% u posljednjih 24 sata i -11.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RivusDAO (RIVUS)

Trenutačna tržišna kapitalizacija RivusDAO je $ 14.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RIVUS je 294.67M, s ukupnom količinom od 987500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.34K.

RivusDAO (RIVUS) Povijest cijena USD

Što je RivusDAO (RIVUS)

RivusDAO is a Decentralized Autonomous Organization that decides on the key parameters of liquid staking protocols through the voting power of governance token ($RIVUS) tokens. Rivus DAO is a cryptocurrency protocol that aims to unlock DeFi on AI protocols/ecosystems by offering LSD services to blockchains such as Bittensor. Like Lido Finance, Rivus DAO offers a liquid staking solution through rsTAO, in which users can earn staking rewards while staying on the Ethereum Network. Earning rewards on digital assets becomes quite accessible through liquid staking derivatives. There are many benefits of introducing a Liquid Staking Token (LST) for TAO such as it can be used as collateral in DeFi activities and at the same time earn stakes for it. In the future, rsTAO will become an acceptable collateral to lending/borrowing platforms like AAVE among other giants in the sector.

RivusDAO Predviđanje cijene (USD)

RivusDAO (RIVUS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RivusDAO (RIVUS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RIVUS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

