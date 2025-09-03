RivusDAO (RIVUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.104882$ 0.104882 $ 0.104882 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.09% Promjena cijene (1D) -5.03% Promjena cijene (7D) -11.47% Promjena cijene (7D) -11.47%

RivusDAO (RIVUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RIVUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RIVUS je $ 0.104882, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RIVUS se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, -5.03% u posljednjih 24 sata i -11.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RivusDAO (RIVUS)

Tržišna kapitalizacija $ 14.43K$ 14.43K $ 14.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 48.34K$ 48.34K $ 48.34K Količina u optjecaju 294.67M 294.67M 294.67M Ukupna količina 987,500,000.0 987,500,000.0 987,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RivusDAO je $ 14.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RIVUS je 294.67M, s ukupnom količinom od 987500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.34K.