Rita Elite Order (RITA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00113245 $ 0.00113245 $ 0.00113245 24-satna najniža cijena $ 0.00578955 $ 0.00578955 $ 0.00578955 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00113245$ 0.00113245 $ 0.00113245 24-satna najviša cijena $ 0.00578955$ 0.00578955 $ 0.00578955 Najviša cijena ikada $ 0.01035089$ 0.01035089 $ 0.01035089 Najniža cijena $ 0.00009955$ 0.00009955 $ 0.00009955 Promjena cijene (1H) -0.40% Promjena cijene (1D) +28.07% Promjena cijene (7D) +15.59% Promjena cijene (7D) +15.59%

Rita Elite Order (RITA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00448245. Tijekom protekla 24 sata, RITAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00113245 i najviše cijene $ 0.00578955, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RITA je $ 0.01035089, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00009955.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RITA se promijenio za -0.40% u posljednjih sat vremena, +28.07% u posljednjih 24 sata i +15.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rita Elite Order (RITA)

Tržišna kapitalizacija $ 446.34K$ 446.34K $ 446.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 446.34K$ 446.34K $ 446.34K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rita Elite Order je $ 446.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RITA je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 446.34K.