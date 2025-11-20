Ripples Cijena danas

Trenutačna cijena Ripples (RPLS) danas je $ 0.00197209, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RPLS u USD je $ 0.00197209 po RPLS.

Ripples trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 167,628, s količinom u optjecaju od 85.00M RPLS. Tijekom posljednja 24 sata, RPLS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.131094, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0013498.

U kratkoročnim performansama, RPLS se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Ripples (RPLS)

Tržišna kapitalizacija $ 167.63K$ 167.63K $ 167.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 197.21K$ 197.21K $ 197.21K Količina u optjecaju 85.00M 85.00M 85.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ripples je $ 167.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RPLS je 85.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 197.21K.