Ripple USD (RLUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ripple USD (RLUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ripple USD (RLUSD) Informacije Ripple USD (“RLUSD”), issued by Standard Custody & Trust Company, LLC, a wholly owned subsidiary of Ripple Labs, is a USD denominated stablecoin created with trust, liquidity, and compliance at its core. Each RLUSD is backed by at least an equivalent amount of U.S. dollars and other cash equivalents. RLUSD is purpose-built for cross-border payments and delivers reliable access to digital dollars. As an industry leader for over a decade, Ripple has a proven track record of delivering breakthrough blockchain solutions at scale. Strong ecosystem relationships built over a decade facilitates RLUSD’s broad accessibility for use by financial institutions, enterprises and developers. Ripple’s commitment to regulatory compliance, combined with its global license portfolio, enables RLUSD users to transact with confidence. RLUSD delivers the reliability of USD combined with the efficiencies of blockchain technology in a trusted, liquid, and compliant manner. Službena web stranica: https://ripple.com/solutions/stablecoin/ Kupi RLUSD odmah!

Ripple USD (RLUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ripple USD (RLUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 709.66M $ 709.66M $ 709.66M Ukupna količina: $ 709.95M $ 709.95M $ 709.95M Količina u optjecaju: $ 709.95M $ 709.95M $ 709.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 709.66M $ 709.66M $ 709.66M Povijesni maksimum: $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 Povijesni minimum: $ 0.962292 $ 0.962292 $ 0.962292 Trenutna cijena: $ 0.999553 $ 0.999553 $ 0.999553 Saznajte više o cijeni Ripple USD (RLUSD)

Ripple USD (RLUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ripple USD (RLUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RLUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RLUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RLUSD tokena, istražite RLUSD cijenu tokena uživo!

