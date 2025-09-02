Više o RLUSD

Ripple USD Cijena (RLUSD)

1 RLUSD u USD cijena uživo:

$0.999584
0.00%1D
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Ripple USD (RLUSD)
Ripple USD (RLUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.998784
$ 0.998784$ 0.998784
24-satna najniža cijena
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24-satna najviša cijena

$ 0.998784
$ 0.998784$ 0.998784

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 0.962292
$ 0.962292$ 0.962292

+0.00%

-0.01%

-0.01%

Ripple USD (RLUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.999664. Tijekom protekla 24 sata, RLUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.998784 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RLUSD je $ 1.073, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.962292.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RLUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ripple USD (RLUSD)

$ 701.63M
$ 701.63M$ 701.63M

----

$ 701.63M
$ 701.63M$ 701.63M

701.95M
701.95M 701.95M

701,950,755.84
701,950,755.84 701,950,755.84

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ripple USD je $ 701.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RLUSD je 701.95M, s ukupnom količinom od 701950755.84. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 701.63M.

Ripple USD (RLUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ripple USD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ripple USD u USD iznosila je $ +0.0001443514.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ripple USD u USD iznosila je $ -0.0004113617.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ripple USD u USD iznosila je $ -0.0001047259838101.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.00%
30 dana$ +0.0001443514+0.01%
60 dana$ -0.0004113617-0.04%
90 dana$ -0.0001047259838101-0.01%

Što je Ripple USD (RLUSD)

Ripple USD (“RLUSD”), issued by Standard Custody & Trust Company, LLC, a wholly owned subsidiary of Ripple Labs, is a USD denominated stablecoin created with trust, liquidity, and compliance at its core. Each RLUSD is backed by at least an equivalent amount of U.S. dollars and other cash equivalents. RLUSD is purpose-built for cross-border payments and delivers reliable access to digital dollars. As an industry leader for over a decade, Ripple has a proven track record of delivering breakthrough blockchain solutions at scale. Strong ecosystem relationships built over a decade facilitates RLUSD’s broad accessibility for use by financial institutions, enterprises and developers. Ripple’s commitment to regulatory compliance, combined with its global license portfolio, enables RLUSD users to transact with confidence. RLUSD delivers the reliability of USD combined with the efficiencies of blockchain technology in a trusted, liquid, and compliant manner.

Ripple USD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ripple USD (RLUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ripple USD (RLUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ripple USD.

Ripple USD (RLUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ripple USD (RLUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RLUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ripple USD (RLUSD)

Koliko Ripple USD (RLUSD) vrijedi danas?
Cijena RLUSD uživo u USD je 0.999664 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RLUSD u USD?
Trenutačna cijena RLUSD u USD je $ 0.999664. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ripple USD?
Tržišna kapitalizacija za RLUSD je $ 701.63M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RLUSD?
Količina u optjecaju za RLUSD je 701.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RLUSD?
RLUSD je postigao ATH cijenu od 1.073 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RLUSD?
RLUSD je vidio ATL cijenu od 0.962292 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RLUSD?
24-satni obujam trgovanja za RLUSD je -- USD.
Hoće li RLUSD još narasti ove godine?
RLUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RLUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
