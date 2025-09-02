Ripple USD (RLUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.998784 $ 0.998784 $ 0.998784 24-satna najniža cijena $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.998784$ 0.998784 $ 0.998784 24-satna najviša cijena $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Najviša cijena ikada $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Najniža cijena $ 0.962292$ 0.962292 $ 0.962292 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.00% Promjena cijene (7D) -0.01% Promjena cijene (7D) -0.01%

Ripple USD (RLUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.999664. Tijekom protekla 24 sata, RLUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.998784 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RLUSD je $ 1.073, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.962292.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RLUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ripple USD (RLUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 701.63M$ 701.63M $ 701.63M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 701.63M$ 701.63M $ 701.63M Količina u optjecaju 701.95M 701.95M 701.95M Ukupna količina 701,950,755.84 701,950,755.84 701,950,755.84

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ripple USD je $ 701.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RLUSD je 701.95M, s ukupnom količinom od 701950755.84. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 701.63M.