Ripe DAO Governance Token Cijena danas

Trenutačna cijena Ripe DAO Governance Token (RIPE) danas je $ 1.12, s promjenom od 3.34% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RIPE u USD je $ 1.12 po RIPE.

Ripe DAO Governance Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,341,747, s količinom u optjecaju od 1.20M RIPE. Tijekom posljednja 24 sata, RIPE trgovao je između $ 1.081 (niska) i $ 1.17 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 42.92, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.081.

U kratkoročnim performansama, RIPE se kretao -1.56% u posljednjem satu i -21.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.12B$ 1.12B $ 1.12B Količina u optjecaju 1.20M 1.20M 1.20M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

