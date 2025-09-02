RioDeFi (RFUEL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00149865 $ 0.00149865 $ 0.00149865 24-satna najniža cijena $ 0.00156036 $ 0.00156036 $ 0.00156036 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00149865$ 0.00149865 $ 0.00149865 24-satna najviša cijena $ 0.00156036$ 0.00156036 $ 0.00156036 Najviša cijena ikada $ 0.260951$ 0.260951 $ 0.260951 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.14% Promjena cijene (1D) -3.35% Promjena cijene (7D) -5.35% Promjena cijene (7D) -5.35%

RioDeFi (RFUEL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00150798. Tijekom protekla 24 sata, RFUELtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00149865 i najviše cijene $ 0.00156036, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RFUEL je $ 0.260951, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RFUEL se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, -3.35% u posljednjih 24 sata i -5.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RioDeFi (RFUEL)

Tržišna kapitalizacija $ 338.58K$ 338.58K $ 338.58K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 539.86K$ 539.86K $ 539.86K Količina u optjecaju 224.54M 224.54M 224.54M Ukupna količina 358,029,580.0 358,029,580.0 358,029,580.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RioDeFi je $ 338.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RFUEL je 224.54M, s ukupnom količinom od 358029580.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 539.86K.