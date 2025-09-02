Više o SCUSD

Rings scUSD Cijena (SCUSD)

1 SCUSD u USD cijena uživo:

$0.997386
$0.997386
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Rings scUSD (SCUSD)
Rings scUSD (SCUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.994923
24-satna najniža cijena
$ 0.998186
24-satna najviša cijena

$ 0.994923
$ 0.998186
$ 1.017
$ 0.944488
+0.02%

-0.06%

-0.06%

-0.06%

Rings scUSD (SCUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.997386. Tijekom protekla 24 sata, SCUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.994923 i najviše cijene $ 0.998186, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCUSD je $ 1.017, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.944488.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCUSD se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -0.06% u posljednjih 24 sata i -0.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rings scUSD (SCUSD)

$ 1.91M
--
$ 1.91M
1.92M
1,916,841.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Rings scUSD je $ 1.91M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCUSD je 1.92M, s ukupnom količinom od 1916841.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.91M.

Rings scUSD (SCUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Rings scUSD u USD iznosila je $ -0.0006444962063768.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Rings scUSD u USD iznosila je $ -0.0007138291.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Rings scUSD u USD iznosila je $ -0.0009790340.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Rings scUSD u USD iznosila je $ -0.0013480345282493.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0006444962063768-0.06%
30 dana$ -0.0007138291-0.07%
60 dana$ -0.0009790340-0.09%
90 dana$ -0.0013480345282493-0.13%

Što je Rings scUSD (SCUSD)

Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power. When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic.

Resurs Rings scUSD (SCUSD)

Službena web-stranica

Rings scUSD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rings scUSD (SCUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rings scUSD (SCUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rings scUSD.

Rings scUSD (SCUSD) Tokenomika

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rings scUSD (SCUSD)

Koliko Rings scUSD (SCUSD) vrijedi danas?
Cijena SCUSD uživo u USD je 0.997386 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SCUSD u USD?
Trenutačna cijena SCUSD u USD je $ 0.997386. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rings scUSD?
Tržišna kapitalizacija za SCUSD je $ 1.91M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SCUSD?
Količina u optjecaju za SCUSD je 1.92M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SCUSD?
SCUSD je postigao ATH cijenu od 1.017 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SCUSD?
SCUSD je vidio ATL cijenu od 0.944488 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SCUSD?
24-satni obujam trgovanja za SCUSD je -- USD.
Hoće li SCUSD još narasti ove godine?
SCUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SCUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.