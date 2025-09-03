Rings scETH (SCETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,255.97 $ 4,255.97 $ 4,255.97 24-satna najniža cijena $ 4,409.6 $ 4,409.6 $ 4,409.6 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,255.97$ 4,255.97 $ 4,255.97 24-satna najviša cijena $ 4,409.6$ 4,409.6 $ 4,409.6 Najviša cijena ikada $ 4,939.12$ 4,939.12 $ 4,939.12 Najniža cijena $ 1,404.18$ 1,404.18 $ 1,404.18 Promjena cijene (1H) -0.09% Promjena cijene (1D) +0.29% Promjena cijene (7D) -5.69% Promjena cijene (7D) -5.69%

Rings scETH (SCETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,321.61. Tijekom protekla 24 sata, SCETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,255.97 i najviše cijene $ 4,409.6, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCETH je $ 4,939.12, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,404.18.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCETH se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, +0.29% u posljednjih 24 sata i -5.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rings scETH (SCETH)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.23M$ 15.23M $ 15.23M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 3,521.518845761105 3,521.518845761105 3,521.518845761105

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rings scETH je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCETH je 0.00, s ukupnom količinom od 3521.518845761105. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.23M.