Rings scBTC (SCBTC) Tokenomika

Rings scBTC (SCBTC) Informacije Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It serves as the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Users can bridge ETH and stablecoins from Mainnet to Sonic, mint scETH and scUSD and scBTC, stake them for stkETH and stkUSD and stkBTC to generate yield, or lock them for veETH and veUSD and veBTC to access governance power. Službena web stranica: https://rings.money/ Kupi SCBTC odmah!

Rings scBTC (SCBTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rings scBTC (SCBTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 27.92M $ 27.92M $ 27.92M Ukupna količina: $ 255.48 $ 255.48 $ 255.48 Količina u optjecaju: $ 255.48 $ 255.48 $ 255.48 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 27.92M $ 27.92M $ 27.92M Povijesni maksimum: $ 123,480 $ 123,480 $ 123,480 Povijesni minimum: $ 74,083 $ 74,083 $ 74,083 Trenutna cijena: $ 109,253 $ 109,253 $ 109,253 Saznajte više o cijeni Rings scBTC (SCBTC)

Rings scBTC (SCBTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rings scBTC (SCBTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SCBTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SCBTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SCBTC tokena, istražite SCBTC cijenu tokena uživo!

SCBTC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SCBTC? Naša SCBTC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SCBTC predviđanje cijene tokena odmah!

