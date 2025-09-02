Više o SCBTC

Rings scBTC Logotip

Rings scBTC Cijena (SCBTC)

Neuvršten

1 SCBTC u USD cijena uživo:

$110,148
$110,148$110,148
+1.40%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Rings scBTC (SCBTC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:39:23 (UTC+8)

Rings scBTC (SCBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 106,919
$ 106,919$ 106,919
24-satna najniža cijena
$ 110,976
$ 110,976$ 110,976
24-satna najviša cijena

$ 106,919
$ 106,919$ 106,919

$ 110,976
$ 110,976$ 110,976

$ 123,480
$ 123,480$ 123,480

$ 74,083
$ 74,083$ 74,083

+0.04%

+1.42%

+0.26%

+0.26%

Rings scBTC (SCBTC) cijena u stvarnom vremenu je $110,148. Tijekom protekla 24 sata, SCBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 106,919 i najviše cijene $ 110,976, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCBTC je $ 123,480, dok je najniža cijena svih vremena $ 74,083.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCBTC se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, +1.42% u posljednjih 24 sata i +0.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rings scBTC (SCBTC)

$ 28.16M
$ 28.16M$ 28.16M

--
----

$ 28.16M
$ 28.16M$ 28.16M

255.66
255.66 255.66

255.65998646
255.65998646 255.65998646

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rings scBTC je $ 28.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCBTC je 255.66, s ukupnom količinom od 255.65998646. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.16M.

Rings scBTC (SCBTC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Rings scBTC u USD iznosila je $ +1,541.38.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Rings scBTC u USD iznosila je $ -3,231.8855124000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Rings scBTC u USD iznosila je $ +645.6325020000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Rings scBTC u USD iznosila je $ +4,923.58704730865.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +1,541.38+1.42%
30 dana$ -3,231.8855124000-2.93%
60 dana$ +645.6325020000+0.59%
90 dana$ +4,923.58704730865+4.68%

Što je Rings scBTC (SCBTC)

Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It serves as the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Users can bridge ETH and stablecoins from Mainnet to Sonic, mint scETH and scUSD and scBTC, stake them for stkETH and stkUSD and stkBTC to generate yield, or lock them for veETH and veUSD and veBTC to access governance power.

Resurs Rings scBTC (SCBTC)

Rings scBTC Predviđanje cijene (USD)

Rings scBTC (SCBTC) Tokenomika

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rings scBTC (SCBTC)

Koliko Rings scBTC (SCBTC) vrijedi danas?
Cijena SCBTC uživo u USD je 110,148 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SCBTC u USD?
Trenutačna cijena SCBTC u USD je $ 110,148. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rings scBTC?
Tržišna kapitalizacija za SCBTC je $ 28.16M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SCBTC?
Količina u optjecaju za SCBTC je 255.66 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SCBTC?
SCBTC je postigao ATH cijenu od 123,480 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SCBTC?
SCBTC je vidio ATL cijenu od 74,083 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SCBTC?
24-satni obujam trgovanja za SCBTC je -- USD.
Hoće li SCBTC još narasti ove godine?
SCBTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SCBTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
