Rings scBTC (SCBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 106,919 $ 106,919 $ 106,919 24-satna najniža cijena $ 110,976 $ 110,976 $ 110,976 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 106,919$ 106,919 $ 106,919 24-satna najviša cijena $ 110,976$ 110,976 $ 110,976 Najviša cijena ikada $ 123,480$ 123,480 $ 123,480 Najniža cijena $ 74,083$ 74,083 $ 74,083 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) +1.42% Promjena cijene (7D) +0.26% Promjena cijene (7D) +0.26%

Rings scBTC (SCBTC) cijena u stvarnom vremenu je $110,148. Tijekom protekla 24 sata, SCBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 106,919 i najviše cijene $ 110,976, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCBTC je $ 123,480, dok je najniža cijena svih vremena $ 74,083.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCBTC se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, +1.42% u posljednjih 24 sata i +0.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rings scBTC (SCBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 28.16M$ 28.16M $ 28.16M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.16M$ 28.16M $ 28.16M Količina u optjecaju 255.66 255.66 255.66 Ukupna količina 255.65998646 255.65998646 255.65998646

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rings scBTC je $ 28.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCBTC je 255.66, s ukupnom količinom od 255.65998646. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.16M.