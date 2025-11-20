Ringfence Cijena danas

Trenutačna cijena Ringfence (RING) danas je --, s promjenom od 4.12% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RING u USD je -- po RING.

Ringfence trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 34,489, s količinom u optjecaju od 51.35M RING. Tijekom posljednja 24 sata, RING trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00631812, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, RING se kretao -9.52% u posljednjem satu i -38.95% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Ringfence (RING)

Tržišna kapitalizacija $ 34.49K$ 34.49K $ 34.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 671.65K$ 671.65K $ 671.65K Količina u optjecaju 51.35M 51.35M 51.35M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

