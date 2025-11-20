RingDAO Cijena danas

Trenutačna cijena RingDAO (RING) danas je $ 0.000858, s promjenom od 1.21% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RING u USD je $ 0.000858 po RING.

RingDAO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,450,613, s količinom u optjecaju od 1.70B RING. Tijekom posljednja 24 sata, RING trgovao je između $ 0.00084642 (niska) i $ 0.00117883 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.30361, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00082677.

U kratkoročnim performansama, RING se kretao -6.70% u posljednjem satu i -11.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu RingDAO (RING)

Tržišna kapitalizacija $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Količina u optjecaju 1.70B 1.70B 1.70B Ukupna količina 2,099,840,160.0 2,099,840,160.0 2,099,840,160.0

