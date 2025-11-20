Ring AI Cijena danas

Trenutačna cijena Ring AI (RING) danas je $ 0.0038605, s promjenom od 9.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RING u USD je $ 0.0038605 po RING.

Ring AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 387,273, s količinom u optjecaju od 100.00M RING. Tijekom posljednja 24 sata, RING trgovao je između $ 0.00374319 (niska) i $ 0.00446668 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.87041, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00129543.

U kratkoročnim performansama, RING se kretao +1.15% u posljednjem satu i +5.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Ring AI (RING)

Tržišna kapitalizacija $ 387.27K$ 387.27K $ 387.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 387.27K$ 387.27K $ 387.27K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

