Rina By Arc (RINA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00190153$ 0.00190153 $ 0.00190153 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.66% Promjena cijene (7D) +2.25% Promjena cijene (7D) +2.25%

Rina By Arc (RINA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RINAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RINA je $ 0.00190153, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RINA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.66% u posljednjih 24 sata i +2.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rina By Arc (RINA)

Tržišna kapitalizacija $ 25.34K$ 25.34K $ 25.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.34K$ 25.34K $ 25.34K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rina By Arc je $ 25.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RINA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.34K.