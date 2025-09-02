RIKO (RIKO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00009942 $ 0.00009942 $ 0.00009942 24-satna najniža cijena $ 0.0001007 $ 0.0001007 $ 0.0001007 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00009942$ 0.00009942 $ 0.00009942 24-satna najviša cijena $ 0.0001007$ 0.0001007 $ 0.0001007 Najviša cijena ikada $ 0.02821103$ 0.02821103 $ 0.02821103 Najniža cijena $ 0.00009942$ 0.00009942 $ 0.00009942 Promjena cijene (1H) -0.37% Promjena cijene (1D) -0.79% Promjena cijene (7D) -24.09% Promjena cijene (7D) -24.09%

RIKO (RIKO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00009961. Tijekom protekla 24 sata, RIKOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00009942 i najviše cijene $ 0.0001007, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RIKO je $ 0.02821103, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00009942.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RIKO se promijenio za -0.37% u posljednjih sat vremena, -0.79% u posljednjih 24 sata i -24.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RIKO (RIKO)

Tržišna kapitalizacija $ 57.35K$ 57.35K $ 57.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 99.88K$ 99.88K $ 99.88K Količina u optjecaju 574.21M 574.21M 574.21M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RIKO je $ 57.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RIKO je 574.21M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 99.88K.