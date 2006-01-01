Rigel Protocol (RGP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Rigel Protocol (RGP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Rigel Protocol (RGP) Informacije The Rigel Protocol will be built on both Binance Smart Chain and the Ethereum Blockchain. Fast, convenient and secure. The Rigel Protocol will allow users to have full control of their funds while using any of the platform products. Smart Swapping, Yield Farming, Margin Trade, and many more. Cross chain operations guarantee low transaction fees without the need to leave funds on custody to third parties or go through KYC process. Službena web stranica: https://www.rigelprotocol.com/ Kupi RGP odmah!

Rigel Protocol (RGP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rigel Protocol (RGP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.94K $ 6.94K $ 6.94K Ukupna količina: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Količina u optjecaju: $ 900.00K $ 900.00K $ 900.00K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 38.56K $ 38.56K $ 38.56K Povijesni maksimum: $ 6.88 $ 6.88 $ 6.88 Povijesni minimum: $ 0.00276298 $ 0.00276298 $ 0.00276298 Trenutna cijena: $ 0.00771173 $ 0.00771173 $ 0.00771173 Saznajte više o cijeni Rigel Protocol (RGP)

Rigel Protocol (RGP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rigel Protocol (RGP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RGP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RGP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RGP tokena, istražite RGP cijenu tokena uživo!

RGP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RGP? Naša RGP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RGP predviđanje cijene tokena odmah!

