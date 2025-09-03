Više o RGP

Rigel Protocol Logotip

Rigel Protocol Cijena (RGP)

Neuvršten

1 RGP u USD cijena uživo:

$0.00802467
+13.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Rigel Protocol (RGP)
Rigel Protocol (RGP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00636883
24-satna najniža cijena
$ 0.00816251
24-satna najviša cijena

$ 0.00636883
$ 0.00816251
$ 6.88
$ 0.00276298
-0.10%

+13.90%

+81.68%

+81.68%

Rigel Protocol (RGP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00802467. Tijekom protekla 24 sata, RGPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00636883 i najviše cijene $ 0.00816251, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RGP je $ 6.88, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00276298.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RGP se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +13.90% u posljednjih 24 sata i +81.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rigel Protocol (RGP)

$ 7.22K
$ 7.22K$ 7.22K

--
$ 40.12K
900.00K
5,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Rigel Protocol je $ 7.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RGP je 900.00K, s ukupnom količinom od 5000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.12K.

Rigel Protocol (RGP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Rigel Protocol u USD iznosila je $ +0.00097945.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Rigel Protocol u USD iznosila je $ +0.0048588213.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Rigel Protocol u USD iznosila je $ +0.0045037553.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Rigel Protocol u USD iznosila je $ +0.00341231825552775.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00097945+13.90%
30 dana$ +0.0048588213+60.55%
60 dana$ +0.0045037553+56.12%
90 dana$ +0.00341231825552775+73.98%

Što je Rigel Protocol (RGP)

The Rigel Protocol will be built on both Binance Smart Chain and the Ethereum Blockchain. Fast, convenient and secure. The Rigel Protocol will allow users to have full control of their funds while using any of the platform products. Smart Swapping, Yield Farming, Margin Trade, and many more. Cross chain operations guarantee low transaction fees without the need to leave funds on custody to third parties or go through KYC process.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Rigel Protocol (RGP)

Službena web-stranica

Rigel Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rigel Protocol (RGP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rigel Protocol (RGP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rigel Protocol.

Provjerite Rigel Protocol predviđanje cijene sada!

RGP u lokalnim valutama

Rigel Protocol (RGP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Rigel Protocol (RGP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RGP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rigel Protocol (RGP)

Koliko Rigel Protocol (RGP) vrijedi danas?
Cijena RGP uživo u USD je 0.00802467 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RGP u USD?
Trenutačna cijena RGP u USD je $ 0.00802467. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rigel Protocol?
Tržišna kapitalizacija za RGP je $ 7.22K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RGP?
Količina u optjecaju za RGP je 900.00K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RGP?
RGP je postigao ATH cijenu od 6.88 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RGP?
RGP je vidio ATL cijenu od 0.00276298 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RGP?
24-satni obujam trgovanja za RGP je -- USD.
Hoće li RGP još narasti ove godine?
RGP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RGP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:24:32 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.