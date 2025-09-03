Rigel Protocol (RGP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00636883 $ 0.00636883 $ 0.00636883 24-satna najniža cijena $ 0.00816251 $ 0.00816251 $ 0.00816251 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00636883$ 0.00636883 $ 0.00636883 24-satna najviša cijena $ 0.00816251$ 0.00816251 $ 0.00816251 Najviša cijena ikada $ 6.88$ 6.88 $ 6.88 Najniža cijena $ 0.00276298$ 0.00276298 $ 0.00276298 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) +13.90% Promjena cijene (7D) +81.68% Promjena cijene (7D) +81.68%

Rigel Protocol (RGP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00802467. Tijekom protekla 24 sata, RGPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00636883 i najviše cijene $ 0.00816251, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RGP je $ 6.88, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00276298.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RGP se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +13.90% u posljednjih 24 sata i +81.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rigel Protocol (RGP)

Tržišna kapitalizacija $ 7.22K$ 7.22K $ 7.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.12K$ 40.12K $ 40.12K Količina u optjecaju 900.00K 900.00K 900.00K Ukupna količina 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rigel Protocol je $ 7.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RGP je 900.00K, s ukupnom količinom od 5000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.12K.