Rigby The Cat (RIGBY) Informacije Rigby The Cat is a meme coin on the Solana blockchain, inspired by a cat that gained fame through viral TikTok and Instagram videos. Launched in 9th march, it leverages Solana’s fast, low-cost transactions to unite a community of fans and crypto enthusiasts. With a total supply of 998.13 million tokens, Rigby The Cat embodies the playful charm of its namesake and fosters a decentralized following. Službena web stranica: https://pump.fun/coin/H4kzQgCg24JyDNBVEgQy3VZXUorBuXkwQuW5bx4ypump Kupi RIGBY odmah!

Rigby The Cat (RIGBY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rigby The Cat (RIGBY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 27.72K $ 27.72K $ 27.72K Ukupna količina: $ 997.74M $ 997.74M $ 997.74M Količina u optjecaju: $ 997.74M $ 997.74M $ 997.74M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 27.72K $ 27.72K $ 27.72K Povijesni maksimum: $ 0.00018939 $ 0.00018939 $ 0.00018939 Povijesni minimum: $ 0.00000802 $ 0.00000802 $ 0.00000802 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Rigby The Cat (RIGBY)

Rigby The Cat (RIGBY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rigby The Cat (RIGBY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RIGBY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RIGBY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RIGBY tokena, istražite RIGBY cijenu tokena uživo!

