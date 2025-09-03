Rigby The Cat (RIGBY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00002737 24-satna najniža cijena $ 0.00003909 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00018939 Najniža cijena $ 0.00000802 Promjena cijene (1H) +0.50% Promjena cijene (1D) +12.13% Promjena cijene (7D) -19.64%

Rigby The Cat (RIGBY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003156. Tijekom protekla 24 sata, RIGBYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002737 i najviše cijene $ 0.00003909, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RIGBY je $ 0.00018939, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000802.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RIGBY se promijenio za +0.50% u posljednjih sat vremena, +12.13% u posljednjih 24 sata i -19.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rigby The Cat (RIGBY)

Tržišna kapitalizacija $ 31.49K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.49K Količina u optjecaju 997.77M Ukupna količina 997,769,906.829646

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rigby The Cat je $ 31.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RIGBY je 997.77M, s ukupnom količinom od 997769906.829646. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.49K.